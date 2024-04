Nova dupla? Maiara e Murilo Huff fazem show improvisado em bar de Goiás Sertanejos participaram da gravação do DVD de Victor Hugo e Alexandre e, depois, soltaram a voz em uma praça da cidade de Goiatuba (GO)

Sortudos são os moradores de Goiatuba (GO)! Após participarem da gravação do DVD da dupla Victor Hugo e Alexandre, os sertanejos Maiara, da dupla com Maraísa, e Murilo Huff fizeram um show improvisado em um bar que fica na praça da cidade.

Os dois soltaram a voz ao som de Bruno e Marrone e reuniram uma multidão ao redor. Veja!