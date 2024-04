Paolla Oliveira registra encontro com um tubarão-baleia durante mergulho Atriz está aproveitando as férias nas Maldivas ao lado do namorado Diogo Nogueira

De férias nas Ilhas Maldivas com o namorado Diogo Nogueira, Paolla Oliveira registrou o encontro com um tubarão-baleia durante mergulho.

A atriz disse que, mesmo com um profissional tranquilizando-a, ela ficou com um pouco de medo do animal. Já o músico não se intimidou e nadou ao lado do tubarão.