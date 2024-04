Rihanna abre o próprio carro e tira foto com fãs em rua da Itália Em vídeo, cantora mostrou disposição para atender os admiradores

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Diva acessível! Um vídeo circulou pela internet e mostra Rihanna atendendo fãs que encontrou em uma rua da Itália. A cantora chegou a abrir a porta do carro em que estava para que eles subissem no banco e fizessem fotos ao lado dela. Não faltou disposição com os admiradores!

Veja como foi!