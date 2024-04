Ronaldinho Gaúcho vai comemorar 44 anos em festa para 200 convidados Celebração está marcada para o dia 6 de março, no Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Prometeu e vai cumprir! Para celebrar os seus 44 anos, Ronaldinho Gaúcho não vai economizar e está preparando um festão para 200 convidados.

O ex-jogador disse que está animado para a celebração, marcada para o dia 6 de março, no Rio de Janeiro.

Alguns famosos já confirmaram presença, e a festa promete ter várias atrações musicais, dentre elas a do grupo Tropa do Bruxo, do qual Ronaldinho faz parte.

“Essa [festa] é de gente grande”, brincou Keila Jimenez.