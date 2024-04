Rosalía, Beyoncé e Doja Cat estão entre as cantoras mais estilosas do mundo Celebridades ousam e criam tendências na hora de escolher os looks

Keila Jimenez| 23/02/2024 - 16h18 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share