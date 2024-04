Saiba como foi feito o vestido de 14 mil alfinetes de Miley Cyrus para o Grammy Look foi feito exclusivamente para a cantora e chamou a atenção nas redes sociais

Uma verdadeira obra de arte! Após tomar a internet com elogios, o mistério de um dos vestidos que Miley Cyrus usou na cerimônia do Grammy, no último domingo (4), está sendo desvendado.

A marca de luxo francesa responsável pela confecção exclusiva, e a própria Miley, deram detalhes sobre o processo da peça, que foi feita por trabalho artesanal e levou 675 horas para ficar pronta.

Ainda, o vestido teria sido feito com 14 mil alfinetes dourados, um encaixado no outro.

