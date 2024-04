Vampeta tem dois imóveis penhorados por dívida de R$ 300 mil com escola das filhas Decisão foi tomada pela Justiça por conta de mensalidades não pagas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois imóveis do ex-jogador Vampeta foram penhorados por causa de uma dívida de R$ 300 mil em mensalidades escolares de suas duas filhas, frutos do antigo relacionamento.

Os débitos seriam do ano de 2003, e o processo contra o ex-atleta na Justiça foi aberto o processo em 2015. Desde então, as autoridades vêm correndo atrás de Vampeta para quitar as dívidas.

Keila Jimenez procurou o ex-jogador e sua equipe, mas não obteve um pronunciamento.