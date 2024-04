Vovô coruja: Leonardo se derrete com vídeo da neta Maria Alice A criança, de apenas dois anos, ganhou elogios do sertanejo ao cantar algumas das músicas dele em vídeo publicado em perfil em uma rede social

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A pequena Maria Alice, de dois aninhos, roubou a cena e o coração do vovô Leonardo.

A primeira filha de Zé Felipe e Virgínia Fonseca apareceu cantando músicas do sertanejo ao lado do pai e ganhou elogios do avô, que até publicou momento em seu perfil em uma rede social.