Wesley Safadão mostra foto do início da carreira e surpreende fãs Cantor relembrou período em que fazia shows com a sua antiga banda

Wesley Safadão surpreendeu os fãs ao resgatar uma foto do início de sua carreira. “É um impacto, gente”, comentou Keila Jimenez.

O artista dividiu com os fãs um anúncio de um show, de quando ele ainda fazia parte do grupo Garota Safada, a R$ 15. Destaque para as longas madeixas que o cantor ostentava na época.

Alguns fãs até brincaram que Safadão poderia voltar a fazer apresentações por este mesmo valor. Vem ver!