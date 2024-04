Will Smith fecha as portas de ONG após queda no número de doações por escândalo no Oscar Instituição criada pelo ator e a esposa, Jada Smith, teve a arrecadação reduzida de R$ 10 milhões para R$ 1,5 milhão mensais

Dois anos após protagonizar um escândalo na cerimônia do Oscar, Will Smith teve consequências até na administração de sua organização não-governamental (ONG). Ele e a esposa, Jada Smith, fecharão as portas da instituição por causa da queda no número de doações.

A diminuição de recursos tem a ver com o tapa que o ator deu em Chris Rock no Oscar 2022, após uma piada do comediante com Jada.

Segundo Keila Jimenez, desde então, a arrecadação mensal da ONG caiu de R$ 10 milhões para R$ 1,5 milhão. Entre os doadores estavam uma companhia aérea e uma empresa de agenciamento de artistas.

Will e a esposa devem continuar ajudando algumas causas, mas, desta vez, por meio de recursos pessoais.