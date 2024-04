Will Smith se encontra com David Beckham e Lionel Messi em partida de futebol Astro de Hollywood revelou que esta foi a primeira vez que ele assistiu a um jogo em um estádio

Quem é o artista de Hollywood que conseguiu tietar dois astros do futebol ao mesmo tempo? É o Will Smith! O ator americano esteve no último jogo do Inter Miami, time gerido por ninguém menos que David Beckham e que tem como principal nome o argentino Lionel Messi.

Will também revelou que esta foi a primeira vez que ele assistiu a uma partida de futebol em um estádio. Vem ver!