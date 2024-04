Zé Neto e Cristiano desembolsam R$ 10 mil para presentear funcionárias de casa noturna

Alto contraste

Em show em uma casa noturna em São Paulo, a dupla Zé Neto e Cristiano chamou a atenção por uma atitude com duas funcionárias do local. Zé Neto parou a apresentação e chamou as mulheres no palco para agradecê-las pelo trabalho que estavam fazendo.

O cantor anunciou que a dupla presentaria as duas com R$ 10 mil em sinal de gratidão e reconhecimento. Zé Neto ressaltou que, enquanto a plateia estava se divertindo, outras pessoas trabalhavam para fazer tudo acontecer.

No mesmo momento, um empresário presente entre os fãs se pronunciou e também quis doar R$ 5 mil para cada uma das mulheres.