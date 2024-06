Amanda Kimberlly está na reta final da gravidez

Alto contraste

Amanda Kimberlly Ao lado da amiga Andressa Castorino e do fotógrafo Ségio Mota, Amanda exibe barrigão (Divulgação/ Redes Sociais)

A informação de que Amanda está grávida de Neymar está rolando desde o início do ano. A família de Neymar parece não ter dúvida, já que Rafaella Santos, irmã do jogador, manifesta um enorme carinho pela futura sobrinha e aceitou o convite para ser madrinha da menina.

Kimberlly se relacionou com Neymar, faltando um mês e pouco para Mavie nascer. Foi na mesma época em que ele foi flagrado com uma loira e uma morena numa boate em Barcelona. Ele e Bruna estavam juntos, porém foi mais uma das ‘’puladinhas de cerca’' do jogador. Na ocasião, Bruna chegou a terminar com ele, após uma sequência de traições.

Amanda fez rara aparição com uma foto mostrando o barrigão. Ela esteve na festa de 1 ano de Dom, filho de Lipe Ribeiro e Andressa Castorino.

Agora Neymar aguarda o nascimento da menina para poder realizar o teste de DNA. Esperamos que ela receba o mesmo carinho que Mavie recebe, já que a criança não tem culpa da ‘’descuido’' dos pais. Vamos aguardar para ver

