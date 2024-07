Quase um mês após o parto, Amanda Kimberlly vai para festinha Modelo foi curtir despedida de Maísa e é detonada na internet Mabell Reipert|Do R7 31/07/2024 - 12h00 (Atualizado em 31/07/2024 - 12h21 ) ‌



Amanda Kimberlly é detonada ao ir para balada e deixar Helena em casa Divulgação/ Redes Sociais

Parece que Amanda Kimberlly não está 100% preparada para ser mãe. A jovem que deu à luz à Helena, há menos de 1 mês, fruto de um relacionamento ‘‘relâmpago’' com Neymar, está sendo super criticada pelos internautas, após aparecer com Maisa numa festinha.

A festa foi de despedida de Maisa, que está se mudando para o Rio de Janeiro, já que em breve inicia as gravações para uma novela.

Só que a criança acabou de nascer e a mamãe está querendo curtição. Internautas não mediram palavras para criticar a atitude da mocinha, diferente de Bruna Bincardi, que desde o início, nunca deixou Mavie, para curtir com as amigas.

Os internautas começaram a atacar Kimberly dizendo o seguinte: “Se fosse a Bruna Biancardi saindo com 20 dias de parida seria tão criticada”, disse uma fã no Instagram. “Incrível como famoso não respeita o resguardo, né?”, cutucou outra.

“A menina nem tem todas as vacinas e a mulher já se danando no mundo”, criticou mais uma internauta. “Perigoso ficar saindo assim com uma recém-nascida em casa”, concordou outra internauta. “A fonte de renda ficou em casa”, detonou mais um, mencionando a filha de Amanda e Neymar.

A titia Rafaella Santos poderia se colocar à disposição para cuidar de Helena, enquanto Amanda vai curtir a vida, afinal foi assim que ela reencontrou Neymar, na balada.