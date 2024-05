Amante de Belo pegou geral na Barra da Tijuca

Alto contraste

Rayane Rayane Figliuzzi é modelo e empresária (Divulgação/ Redes Sociais)

Temos Mais Detalhes Sobre A Amante Do Cantor Belo, A Mulher, Identificada Como Rayane Figliuzzi, Pegou Geral Na Barra Da Tijuca, segundo o Colunista Léo Dias.

Já Ficou Com O Romário, Com O Filho Dele, O Jogador Romarinho, E O Melhor Amigo, Fábio Braz, o Ex-Zagueiro Do Corinthians E Do Vasco.

Belo E A Moça Se Conheceram Durante Um Show Que Ele Fez Na Casa De Rafael Alves, Ele Ficou Tão Apaixonado Por Ela Que A Presenteou Com Um Carro//

Além de um carro o km, ele teria financiado um apartamento para ela em um dos Condomínios Mais Caros da Barra da Tijuca.

Belo Sabia Do Envolvimento De Gracyanne Com O Personal, Porém Ela Nunca Imaginou Que Ele Teria Uma Amante Também.

Foi Por este Motivo que Gracyanne disse que não voltará mais para casa. Vamos aguardar Cenas dos Próximos Capítulos.