Após traição, Yuri Lima perde contrato publicitário

Jogador perde contrato publicitário, após traição Divulgação/ Redes Sociais

As consequências estão chegando, após o jogador do Mirassol, Yuri Lima, trair a cantora Iza com a influenciadora Kevelin Gomes.

Ele faria uma grande campanha publicitária ao lado de Iza para o Dia dos Pais, porém após a separação do casal, ele está literalmente fora.

Iza foi avisada pela equipe do jornalista Léo Dias sobre a traição, e se manifestou no mesmo dia à noite sobre o ocorrido, dizendo estar abismada com a atitude do rapaz. O ex-casal ficou junto por um ano e meio, e Iza está grávida de 6 meses dele.

Yuri fixou esta imagem em seu instagram e escreveu: ''Eu vou fazer você sorrir assim pro resto da vida, se acostuma! E logo seremos nós mamãe. Divulgação/ Redes Sociais

Após a repercussão, a cantora recebeu o apoio de muitos famosos e amigos e o jogador foi muito criticado pelos mesmos, inclusive muitos internautas pediram que ele fosse demitido do Mirassol. O clube se manifestou e disse que não pode misturar assuntos particulares com o contrato do mesmo. Iza está aparentemente bem, e pediu para que respeitem o momento dela.

