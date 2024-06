Bruna Biancardi diz ter planejado com Neymar a chegada de Mavie

Alto contraste

Neymar e Bruna planejaram a chegada de Mavie, segundo as amigas Divulgação/ Redes Sociais

Bruna Biancardi abriu uma caixinha de perguntas para seus seguidores e pediu que as amigas respondessem às perguntas. Uma delas foi se ela havia engravidado propositalmente do jogador Neymar, e a resposta foi não. Segundo as amigas, a gravidez de Mavie foi planejada, já que muitos acham que ela deu o golpe da barriga, como muitas fazem por aí.

Bruna e Neymar estavam juntos há bastante tempo quando ela engravidou do jogador, e, segundo as amigas, o filho de Neymar, Davi Lucca, de 12 anos, sonhava em ter uma irmãzinha, o que motivou o casal a decidir ter um filho.

A gravidez de Bruna foi bem conturbada, principalmente pelas atitudes de Neymar com as traições. Bruna chegou a terminar o relacionamento no final da gravidez, machucada com a falta de consideração do jogador.

Inclusive, ele chegou a sair com a influenciadora Amanda Kimberly, faltando pouco tempo para Mavie nascer, e, segundo a modelo, ela está grávida do jogador. A menina, que ganhará o nome de Helena, deve nascer daqui a alguns dias, e, após o nascimento, Neymar fará o teste de DNA.

O jogador está encantando com tanta simpatia da pequena Mavie Divulgação/ Redes Sociais

Neymar e Bruna Biancardi voltaram a se relacionar com a chegada de Mavie. O pai está completamente apaixonado pela menina, que por sinal arranca suspiros dos seguidores do casal nas redes sociais, com tanta simpatia.





