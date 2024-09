Deolane Bezerra descumpriu ordem judicial ao sair da cadeia, diz delegada Influenciadora não podia dar entrevista à imprensa, mas concedeu assim que saiu Mabell Reipert|Do R7 09/09/2024 - 17h42 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h16 ) ‌



Influenciadora está proibida de se manifestar Divulgação/ Redes Sociais

Após ficar cinco dias presa na Colônia Penal Feminina de Recife, Deolane Bezerra foi solta na tarde de hoje e cumprirá prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

A influenciadora só conseguiu o habeas corpus por ter uma criança menor de 12 anos; caso contrário, responderia ao processo na cadeia. A mãe de Deolane, Solange Bezerra, permanece presa em Recife, uma vez que há elementos fortes e suficientes para mantê-la detida.

Deolane saiu nervosa pelas portas da frente da penitenciária e descumpriu as ordens judiciais ao conversar com a imprensa. Ao se manifestar, ela foi leviana ao afirmar que houve uma prisão arbitrária, ou seja, sem qualquer indício de irregularidade.

Diferente do que ela diz, o processo contra ela e mais 19 pessoas possui 400 páginas que demonstram um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Deolane deverá permanecer em sua casa, localizada em São Paulo, mas não poderá ter contato com as pessoas investigadas no processo, nem se pronunciar nas redes sociais.

A delegada Maria Corsato se manifestou em suas redes sociais, indignada com a atitude de Deolane assim que ela deixou a cadeia. Vamos ver.