Duda Reis anuncia sua primeira gravidez

Atriz anuncia sua primeira gravidez com do empresário Du Nunes Divulgação/ Redes Sociais

Os pais de Duda Reis devem estar bem felizes com a chegada do primeiro netinho. Isso porque Duda anunciou a vinda do primogênito em suas redes sociais, fruto do seu relacionamento com o empresário e cabeleireiro Du Nunes, com quem se casou no final do ano passado.

“Gente, eu jurava que não ia dar! Não acredito, meu senhor!”, disse Duda toda feliz, durante uma gravação. “É oficial: ESTOU GRÁVIDA. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria. Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!”, escreveu a atriz na legenda.

Finalmente a paz reinou na família, após terem passado momentos de muita tensão, quando ela namorou por um período o cantor Nego do Borel. Na ocasião, Duda chegou a parar de falar com seus pais, e depois pediu socorro ao ser agredida por ele. Foi bem tenso!





