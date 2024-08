Familiares de ex-funcionário de Thiaguinho acionam o cantor na Justiça Eles pedem 500 mil reais de direitos trabalhistas não quitados Mabell Reipert|Do R7 27/08/2024 - 11h01 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h38 ) ‌



Thiaguinho responderá judicialmente por causa trabalhista Divulgação/ Redes Sociais

Thiaguinho está sendo acionado na Justiça para pagar mais de R$ 500 mil para a família do falecido percussionista Antenor Marques Filho, conhecido como “Gordinho do Surdo”. Na ação, os familiares do músico alegam que os direitos trabalhistas de Antenor não foram quitados.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, de acordo com a família do músico, ele trabalhava com Thiaguinho desde 2003, mas só teve a carteira assinada em 2018, como assistente administrativo e com um salário inferior ao que realmente recebia.

Ainda segundo os familiares, Antenor, que já tinha 75 anos, teria contraído Covid-19 durante um show de Thiaguinho, realizado durante a pandemia. Na época, o músico ainda não tinha tomado a vacina.

Agora, os familiares terão que aguardar a decisão judicial, para ver se terão direito a receber ou não os valores reivindicados.