Filho de Zé Vaqueiro sofre parada cardíaca O pequeno Arthur havia deixado o hospital no dia anterior com a mãe

Zé Vaqueiro e Ingra voltam ao hospital O pequeno Arthur sofreu uma parada cardíaca e volta para a UTI (Divulgação/ Redes Sociais)

O filho do Zé Vaqueiro e Ingra recebeu alta hospitalar na última quinta-feira, após passar 8 meses na UTI, ou seja, desde quando nasceu.

O pequeno arthur nasceu com a rara Síndrome de Patau, que causa má formação em diversas partes do corpo. A mãe do bebê compartilhou um vídeo segurando o filho dentro de uma ambulância, com destino a sua casa, e escreveu uma mensagem de agradecimento à Deus.

O casal estava super feliz com a vinda do menino para casa, quando hoje ele sofreu uma parada cardíaca e teve que retornar para o hospital.

Tanto Ingra, como Zé Vaqueiro estão no local acompanhando o tratamento do filho.





Ingra postou uma mensagem com a seguinte mensagem: “Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca, já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda Deus”, desabafou ela na imagem dos aparelhos no hospital.

Estimas melhoras para ele...

