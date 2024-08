Antonia Fontenelle abre guerra contra Deolane Bezerra nas redes sociais Ela questiona de onde vem os milhões que a Doutora ostenta na internet Mabell Reipert|Do R7 12/08/2024 - 08h59 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h21 ) ‌



Deolane Bezzera compra casa em Orlando, na Flórida Divulgação/ Redes Sociais

Antonia Fontenelle não tem papas na língua e agora resolveu querer saber de onde vem os milhões que a Dra. Deolane Bezerra tanto ‘’ostenta’' nas redes sociais.

A ex do MC Kevin ficou conhecida após a morte do cantor. Ele caiu da sacada de um hotel, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após saber que Deolane estava chegando no quarto, onde ele curtia com amigos e uma garota de programa. Assustado, por estar literalmente descontrolado com drogas e álcool, Kevin caiu do terceiro andar do hotel e infelizmente não sobreviveu.

Deolane ostenta carros e mansões de luxo nas redes sociais Divulgação/ Redes Sociais

Após a morte do MC, Deolane, que era desconhecida, virou celebridade. Participou de reality, começou a frequentar festinhas de famosos e hoje ostenta carros e mansões com valores milionários nas redes sociais.

Antonia questiona de onde vem todo este dinheiro, já que afirma que a Dra. não ganha com o trabalho de advogada e sim compartilhando joguinhos0 com seus seguidores.

Já Deolane mandou recado para Fontenelle, chamando a rival de Tonhona e dizendo que ela é uma desocupada de internet, que não tem uma faculdade, e que deveria cuidar do filho dela que ela ganhava mais.

Deolane se defendeu das acusações, dizendo que tudo o que ela ganha está declarado e questionou se os valores do fundo partidário das últimas eleições, que Fontenelle participou, também foram declarados. Ainda questionou sobre a luta de Fontenelle sobre a herança do falecido marido, o ator e diretor Marcos Paulo, alegando que o dinheiro não era dela, pois nunca havia trabalhado para conquistar.

Simplesmente virou uma lavação de roupa suja nas redes sociais.

Fontenelle não gostou nada dela comentar de Marcos Paulo e disse que o marido dela morreu de câncer, e não se jogando para fugir de um flagra com prostituta. A guerra só começou!