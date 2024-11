Isadora Ribeiro faz sucesso vendendo roupas na web Entre as peças oferecidas, existem várias usadas por ela em momentos especiais Mabell Reipert|Do R7 05/11/2024 - 11h50 (Atualizado em 05/11/2024 - 11h50 ) twitter

Isadora Ribeiro ganha dinheiro na web, vendendo roupas e acessórios Divulgação/ Redes Sociais

A atriz que fez um tremendo sucesso nos anos 80 e 90 em novelas como Tieta e Mulheres de Areia, e foi ícone da abertura do Programa Fantástico aos domingos, na Rede Globo, vem fazendo sucesso com sua página no instagram, com a venda de roupas, sapatos, perfumes, jóias e até peças de arte contemporâneas.

Muitos das peças pertencem à atriz e que já não usa mais, porém tem um grande valor sentimental, principalmente para aqueles que são fãs de Isadora.

Muitas das peças vendidas pertenceram à atriz. Divulgação/ Redes Sociais

Fora da telinha, ela precisou levantar um dinheiro extra, por isso criou esta página na internet. Isadora trabalha também como produtora e palestrante já um bom tempo.

Sempre bonita e simpática, a atriz chama atenção por onde passa. Boa sorte nos empreendimentos.

