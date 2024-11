Luana Piovani deu fim ao seu casamento com Pedro após ele esquecer algo inacreditável Ela e os filhos ficaram sem ter onde morar após surfista não renovar o aluguel Mabell Reipert|Do R7 21/10/2024 - 18h16 (Atualizado em 21/10/2024 - 18h25 ) twitter

Luana Piovani e Pedro Scooby ficaram juntos por 8 anos Divulgação/ Redes Sociais

Que Luana Piovani não é fácil, todo mundo sabe, mas ela teve um bom motivo para dar um basta no seu casamento com o surfista Pedro Scooby, que durou de 2011 a 2019.

Ela disse que Pedro vacilou grandão, assim que ela ficou sabendo que ele não havia feito a renovação do aluguel do imóvel que eles moravam, juntamente com seus três filhos, Dom, Ben e Liz.

Simplesmente, ele ligou um dia antes e disse que eles teriam que sair com os filhos, pois o imóvel já havia sido alugado, e que no dia seguinte, ao meio-dia, entraria o novo inquilino.

Luana teve que se virar nos trinta, arrumar 12 malas e sair imediatamente, para que o imóvel fosse entregue.

Por fim, a atriz disse que tomou a decisão rapidamente: ”Quando eu desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, botei na mesa e falei, o meu casamento acabou de acabar’”.

Luana Piovani e filhos (Foto Reprodução Redes Sociais)

Hoje, Pedro segue a sua vida ao lado de Cintia Dicker, com quem também se casou e já tem uma filha chamada Aurora, nascida em dezembro de 2022. E agora, vida que segue!

