Luana Piovani diz estar com problemas de saúde Atriz lamenta, já que não poderá mais fazer caminhadas e correr Mabell Reipert|Do R7 11/09/2024 - 12h11 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Atriz revelou estar com problemas de saúde Divulgação/ Redes Sociais

A atriz Luana Piovani revelou que está tendo um problema sério de saúde. Ela disse ter sido diagnosticada com desgaste no quadril, após ter feito uma ressonância magnética.

Por causa disso, Luana revelou que não vai poder mais correr e nem fazer caminhadas longas, já que a atividade fará pressão no joelho e também no quadril.

Natação e a única modalidade que ela poderá fazer, mas Luana disse que em Portugal é muito frio, mesmo a piscina sendo aquecida, é gelada.

Luana deixou uma dica para que as pessoas cuidem do corpo, sentiu algo diferente, que já procurem um médico, e não deixem a situação piorar.

‌



Atriz não poderá mais fazer atividade física brusca Divulgação/ Redes Sociais

No stories, a famosa disse o seguinte: “Eu estou com desgaste no meu quadril. O que significa que eu não vou poder fazer mais o meu foguetinho. Eu imaginei que fosse algum problema, porque como é o mesmo movimento que você faz assim, e você dá aquela giradinha, eu comecei a sentir aqui. Aí, meu bem, nada como 48 anos, né? Apesar dessa estampa e desse espírito jovem maravilhoso”, brincou.