Luana Piovani volta a provocar Neymar na internet Ela comparou a atuação de Vini Jr como jogador, com a de Neymar

Neymar Jogador anda ignorando as provocações de Piovani (Divulgação/ Redes Sociais)

A atriz Luana Piovani voltou às redes sociais para continuar com a provocação contra Neymar. Desta vez ela usou a imagens de Vini Jr para questionar a atuação de Neymar no futebol, já que Vini fez o gol da vitória no Champions League e também parabenizou a jogadora Marta por 2 golaços na vitória da seleção feminina contra a Jamaica, neste sábado.

Luana exaltou Vini e disse que ele sim é o verdadeiro ídolo do brasil, não Neymar. Em suas redes sociais a atriz mencionou também que em uma entrevista em 2010, Neymar disse que nunca sofreu preconceito, pois não se considerava negro, mas anos depois se declarou que sim, já que era interessante para ele.

Luana Piovani Atriz compara atuação de Vini Jr com a de Neymar como jogador (Divulgação/ Redes Sociais)

Ela lembrou desta situação, citando o quanto Vini sofre com racismo, e mesmo assim é um rapaz focado em tudo o que faz, diferente de Neymar que vive envolvido em ‘’polêmicas’', segundo a atriz.

Neymar anda ignorando as provocações de Piovani, mas muitos estão dizendo que vem processo por aí, ela que prepare o bolso.

A treta toda começou, após Luana questionar Neymar o fato do jogador ser um dos sócios de um Empreendimento no Litoral Nordestino, que dizem estar ligado à medida que pretende tornar as praias brasileiras em áreas exclusivas para ricaços.

