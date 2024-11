Lucinha Lins reinvindica direitos por uso de imagem Atriz diz que não recebe devidamente pelas reprises nas quais atuou Mabell Reipert|Do R7 03/11/2024 - 10h32 (Atualizado em 03/11/2024 - 10h32 ) twitter

Lucinha Lins Divulgação/ Redes Sociais

Aos 71 anos, a atriz e cantora Lucinha Lins, está expressamente frustada por não ser devidamente remunerada pelas reprises de diversas produções nas quais ela atuou durante a sua trajetória.

Lucinha iniciou a sua carreira em 1970, atuando em diversos comerciais e musicais, e posteriormente na TV, ganhando diversos prêmios, tornando-se uma das artistas mais versáteis do país. Foi casada com o cantor Ivans LIns, de 1971 a 1982 e juntos fizeram muitas parcerias musicais.

O caso evidencia lacunas na legislação e nos contratos firmados entre emissoras e profissionais, principalmente em um contexto no qual há reexibição de obras, seja na TV aberta, seja nas plataformas de streaming.

Segundo o Dr. Rodrigo Calabria, advogado e especialista em propriedade intelectual e direito do entretenimento, existem a ausência de cláusulas claras nos contratos o que pode gerar essa insatisfação. Uma falha recorrente; ao assinarem contratos com emissoras e produtoras, muitos profissionais não conseguem garantir direitos sobre as reprises, ficando, assim, sem qualquer participação nos lucros obtidos com a exibição de suas obras.

Atriz está indignada por não receber corretamente pelos seus direitos de imagem Divulgação/ Redes Sociais

O profissional ressalta que, no Brasil, ainda não existe uma regulamentação específica que obrigue emissoras ou plataformas a repassar royalties por reprises, o que deixa muitos artistas desamparados. Por isso ele alerta que todos fiquem espertos e questionem sobre a situação, antes de assinar um contrato.

Atualmente, Lucinha está no remake de Dona Beija, num canal de streaming, entre outros trabalhos.





