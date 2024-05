Ludmilla é detonada por motoboy após entrega de lanche na zona oeste do Rio

Alto contraste

A+

A-





Brunna Gonçalves Brunna desmente versão de motoboy que criticou atitude de Ludmilla (Divulgação/ Redes Sociais)

A funkeira Ludmilla foi detonada pelo entregador de aplicativo durante a entrega de um lanche no condomínio onde reside na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Segundo o trabalhador, a artista teria ignorado a encomenda destinada à companheira. No vídeo que voltou a circular nas redes sociais, o profissional lamentou a atitude da funkeira e desabafou com os internautas.

“Vim fazer uma entrega para a Brunna, mulher da Ludmilla. A Ludmilla desceu do carro, olhou para a cara do entregador e, ao invés de pegar o pedido, ela e os amiguinhos entraram e foram chamar a empregada ``. disse o rapaz.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além disso, usando palavras de baixo calão, ele chegou a criticar o trabalho da cantora, “eu recebo por encomenda e não por show de m* como o seu”, disse ele.

Após a vídeo repercurtir em vários portais, Brunna se manifestou e desmentiu as falas do entregador, alegando que Ludmilla nem chegou a encontrá-lo, segundo as câmeras do condomínio onde elas moram.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.