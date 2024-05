Luiza Possi ignora mau comportamento de filho

Mabell Reipert |Do R7

Luiza Possi e os filhos Lucca e Matteo Cantora grava vídeo em resposta à professora e intrnet reage com críticas. (Divulgação/ Redes Sociais)





A cantora Luiza Possi não gostou de receber reclamações do filho na escola. Mãe de Lucca, de 4 anos, e Matteo, de 3 anos, usou as redes sociais para um breve desabafo com uma pitada de deboche.

No vídeo, Luiza informou que a instituição onde os filhos estudam teria enviado um bilhete alertando sobre o mau comportamento do filho mais velho. Segundo ela, o filho age da mesma forma em casa, e que em momento algum ela liga para a escola para pedir ajuda a eles, então elas que se virassem por lá.

O comentário pegou super mal para a cantora, e muitos internautas começaram a atacá-la, falando sobre a educação dos meninos. Ela não gostou nada e disse que vai processar quem falar dos filhos dela.

