MC Daniel gasta R$ 40 mil para colocar prótese de ouro nos dentes

Funkeiro gasta cerca de R$ 40 mil com próteses dentárias Divulgação/ Redes Sociais

MC Daniel está vivendo um momento de ouro em sua vida. Além do sucesso na carreira, o cantor brilha com os fãs, com a mulherada e por onde passa. Com um coração do tamanho do mundo, ele procura sempre ajudar os mais necessitados, ganhando a cada dia o carinho e reconhecimento de todos.

O bom moço adora ostentar nas redes sociais, mas sempre com a maior humildade. Desta vez, o cantor mostrou sua nova prótese de ouro para usar nos dentes. Ele escolheu um modelo de placa de prata banhada em ouro 18 quilates, avaliada em R$ 11mil. Mas não parou por aí não: ele aderiu também uma de prata banhada a ouro rosé e um grillz de prata 950 cravejado de zircônias. Totalizando quase R$ 40 mil nas três peças.

Adora ostentar suas conquistas nas redes sociais Divulgação/ Redes Sociais

Tem quem goste e também quem não goste, mas o cantor disse que curte e muito e vai usar sim. No Brasil, os acessórios são populares entre rappers, como Matuê e Oruam, e se tornaram febre entre artistas pop, como Luísa Sonza, Ludmilla e Pabllo Vittar, além das influencers Vivi Wanderley e Rafaella Santos.

MC Daniel é conhecido não somente por suas músicas, mas também por ostentar mansões, carros, joias e roupas de marca, mas a sua simplicidade é o seu maior brilho.

