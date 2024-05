Motivos de Nadine não gostar de Bruna Biancardi são inúmeros

Mabell Reipert |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Nadine Gonçalves (Dvulgação/ Redes Sociais)

Que Nadine não gosta muito da nora, todo mundo já sabe. Haja visto a falta de aproximação dela com Bruna Biancardi e Mavie.

Esta distância se dá pelo fato de Bruna no início do seu relacionamento com Neymar, ter sido apresentada para o atleta, pela mulher de Neypai, a Mariane Bernardi Santos, e isso irritou profundamente Neymãe.

Ney pai super aprovou o relacionamento, pois Bruna é uma menina discreta, educada, não se expõe nas redes sociais e trata Neymar super bem. Ela leva café na cama, separa a roupa para ele usar, enfim, o trata com muito carinho.

Bruna Biancardi (Divulgação/ Redes Sociais)

O fato de Neypai ter aprovado o relacionamento e ela ser próxima de Mariane, causou uma ‘’pequena ciumeira’' em Nadine, como se houvesse uma competição, como se Bruna tivesse escolhido o lado de lá.

Publicidade

Mediante isso, ambas acabaram se afastando, mais por parte de Nadine, do que de Bruna, pois a influenciadora segue a sogra, já a sogra não a segue.

Aceita que dói menos Nadine!

Publicidade













Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.