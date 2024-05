Mabell Reipert |Do R7

Neymar aparece com Mavie e mostra os primeiros passos da filha Bruna Biancardi acompanhou tudo de perto ao lado dele

Neymar, Beuna e Mavie Família aparecem reunidos após evento na Arábia (Divulgação/ Redes Sociais)

Neymar e Bruna Biancardi estiveram juntos na última sexta-feira (24), na comemoração do título do Campeonato Saudita pelo Al-Hilal, e o que mais chamou a atenção foi os momentos de diversão da pequena Mavie com o pai.

O craque entrou no campo brincando de aviãozinho com a menina, além de ajudá-la a andar com os próprios pezinhos. Bruna também acompanhou tudo de perto e registrou toda a brincadeira em suas redes sociais.

Aparentemente o casal “parece” ter reatado, mas não expôs nada, apenas o bom convívio e o carinho entre os três. Bruna está já há um bom tempo na Arábia Saudita, acompanhando o pai de sua filha, por todo canto que ele vai. Que a paz reine entre o casal.

