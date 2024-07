Neymar entra na Justiça contra seu sósia

‌



A+

A-

Eigon Oliveira está sendo processado por Neymar por usar o nome dele como marca DIVULGAÇÃO/ REDES SOCIAIS

Para quem achava que Neymar estava lidando tranquilamente com as aparições do seu sósia, Eigon Oliveira, está bem enganado. O jogador do Al-Hilal e da Seleção Brasileira não quer que Eigon use o nome “Sósia do Ney” como marca.

Neymar entrou com uma ação de oposição no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para impedir que Eigon se aproprie e use o termo. A atitude de Neymar pegou todos de surpresa, já que ambos já fizeram até publicidades juntos.

Eigon vem fazendo um enorme sucesso usando a imagem do jogador. Ele esteve no Catar durante a Copa do Mundo e confundiu diversos fãs de Neymar. Chegou a pisar no gramado de um dos estádios do Mundial vestido a caráter como os atletas da Seleção Brasileira, carregando uma necessaire falsificada da Louis Vuitton debaixo do braço.

Passou despercebido por muitos e seguiu pelo corredor dos vestiários até o campo, tudo filmado e postado em suas redes sociais. Ele não teve sossego durante sua passagem pelo Catar e apareceu em diversos jornais estrangeiros.

Agora, o sósia terá que enfrentar esta batalha com Neymar ou tentar entrar em um acordo com ele, continuando com suas aparições. Eigon é muito bom em fazer caras e bocas, imitando o jogador, usando os mesmos trajes e, claro, as mesmas tatuagens do “Menino Ney”.

Eigon Oliveira era garçom e achou uma oportunidade de crescer profissionalmente DIVULGAÇÃO/ REDES SOCIAIS