Nicole Bahls se surpreende ao descobrir que será avó A influenciadora revelou que as cabrinhas estão grávidas do mesmo pai

Fica surpresa ao saber que será avó Divulgação/ Redes Sociais

Nicole Balhs revelou em sua rede social que será avó. Ela estava viajando e ao chegar em sua mansão, localizada em Itaboraí, na região Metropolitana do Rio de Janeiro, ela foi surpreendida com a notícia que as cabras Dani Calabresa e Ludmilla estão grávidas.

O bode será pai em breve Divulgação/ Redes Sociais

E o pior, grávidas do mesmo pai, o bode Tiago Pantaleão. Mas como ele é bem carinhoso, Nicole disse ter ficado tranquila, já que seus netos serão bem tratados.

Veja a atitude dela ao descobrir a notícia!





