Ralf lamenta não ter se despedido do irmão Chrystian Eles estavam sem se ver e falar há quatro anos

Chrystian e Ralf os irmãos estavam sem se falar há 4 anos (divulgação/ redes sociais)

Ralf está muito abalado com a morte do irmão, principalmente pelo fato dele ter morrido e eles não se falarem há 4 anos. O motivo era vários, Ralf disse que era por incompatibilidade de agenda, mas na verdade não era nada disso. Amigos próximo da dupla disseram que Ralf sempre foi uma pessoa difícil de lidar, e a relação entre os dois não eram das melhores, com muita briga, desentendimento e diversas separações.

O irmão esteve no enterro e lamentou não poder ter se despedido de Chrystian em vida, e que a música sertaneja perdeu um grande artista. Já a irmã deles, Kátia Pink, disse estar arrasada e muito triste com a perda do irmão, já que todos acreditavam que o transplante de rim daria certo.

Ela comentou com amigos próximos que a despedida dele foi linda, muitas homenagens, inclusive de caminhoneiros buzinando, helicópteros sobrevoando o local, imprensa, amigos, mas que a dor é grande e que nunca mais será a mesma coisa.

Que bom que ela e Chrystian eram próximos, e pena de Ralf por ter ficado longe do irmão por tanto tempo, agora não tem mais o que lamentar.

