Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão esperando um bebê Assessoria da apresentadora confirmou que ela está com dois meses de gestação Mabell Reipert|Do R7 16/10/2024 - 13h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sabrina Sato e Nicolas Prates assumiram o namoro em 28 de fevereiro Divulgação/ Redes Sociais

Sabrina Sato, 43, e Nicolas Prattes, 27, estão esperando seu primeiro bebê. O casal está junto desde o final de 2023.

Na última terça-feira (15), a jornalista Fabiola Reipert — do programa A Hora da Venenosa — deu em primeira mão a notícia de que ela poderia estar grávida, segundo fontes próximas. E, nesta quarta-feira (16) pela manhã, a assessoria da Sabrina confirmou a informação.

No comunicado, a assessoria disse o seguinte:

“Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”.

Sabrina Sato está grávida de Nicolas Prattes

Sabrina já é mãe de zoe, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle. O relacionamento da menina com Nicolas é muito bom, e certamente ela deve ficar bem feliz com a chegada do novo irmãozinho ou irmãzinha, vamos aguardar.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.