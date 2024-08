Sheila Mello processa médico após procedimento estético nas nádegas dar errado A dançarina disse estar com suas ‘‘nádegas tortas’' e pede 2 milhões de indenização Mabell Reipert|Do R7 06/08/2024 - 12h09 (Atualizado em 06/08/2024 - 12h49 ) ‌



Sheila Mello está processando médico, após procedimento estético Divulgação/ Redes Sociais

Sheila Mello, a eterna loira do É o Tchan, enfrenta uma batalha judicial contra um médico após um procedimento estético mal-sucedido. A dançarina teria se decepcionado com a aplicação de hidrogel em suas nádegas, que resultou em uma deformação e problemas de saúde. Segundo informações, ela estaria com as nádegas tortas.

A cirurgia foi feita em 2014, quando a loira confiou no médico para a realização do procedimento que custou cerca R$ 30 mil, mas o resultado não foi o esperado. A dançarina optou por aguardar a substância ser absorvida pelo corpo, mas isso não aconteceu.

Em 2020, durante a pandemia, Sheila foi internada por duas vezes devido a infecções relacionadas ao material do preenchimento, e em contato com outros médicos soube que a substância aplicada em seu corpo era acima da quantidade permitida pela Anvisa.

Em 2021, a dançarina entrou na Justiça contra o médico e pediu R$ 2 milhões por danos morais. Segundo o colunista Daniel Nascimento, o processo corre em segredo de Justiça.

