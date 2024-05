Susana Vieira responde para quem a chama de velha: ''Sou velha, mas sou rica''

Alto contraste

NOITE DE AUTÓGRAFOS Susana Vieira reúne famosos para o lançamento de seu livro (Agnews/Brazilnews)





Atriz está super feliz com o lançamento de sua biografia ‘’senhora do meu destino’', que conta com histórias de sua trajetória na tv e os altos e baixos de sua vida.

A noite contou com a presença de vários famosos, amigos e fãs, entre eles Arlete Salles, Maitê Proença, Carolina Dieckmann, David Brazil entre outros.





CONVIDADOS ESPECIAIS Maitê Proença fez questão de prestigiar a amiga

Vieira comentou que adorou escrever e que continuará expondo seus sentimentos com as palavras, pretende escrever crônicas e falar sobre a política do país.

Já quanto ao assunto de etarismo ou envelhecer no Brasil, é algo bem difícil, pois os brasileiros são preconceituosos, e adoram criticar as pessoas em qualquer situação.

Muitos a criticam e a chamam de velha, porém a sua resposta é única: ‘’Sou velha, mas sou rica’'

CONVIDADOS ESPECIAIS Arlete Salles também esteve ao lado se Susana nesta noite especial





