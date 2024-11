A Black Friday do amor voltou! Alimentos são itens mais procurados. Preço da carne, café e azeite dispararam, mas veja como isso é bom para você! Melhor Não Ler|Do R7 14/11/2024 - 07h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 07h00 ) twitter

Vai uma picanha, companheiro?

Não que a gente não saiba que os preços dos alimentos subiram horrores desde que o amor voltou, afinal, ir ao supermercado virou rolê-ostentação. Mas o espanto foi ouvir isso com todas as letras no Bom Dia Plin Plin.

“O brasileiro já tá pesquisando para a Black Friday e uma surpresa esse ano é o que é que tá aparecendo entre os itens mais procurados. Pois é: comida, não é isso? Os alimentos subiram tanto de preço, né? Dispararam nos últimos meses, então, para comprar é com desconto mesmo?” Diz a jornalista ao colega que a acompanha no telão.

Ele responde: “É... se antes o brasileiro aproveitava para comprar itens mais caros na Black Friday, agora é o básico mesmo, viu? Itens como carne e azeite estão na lista, dá uma olhada!”

E aí, entra a repórter direto de um supermercado mostrando algumas prateleiras: “Esses produtos estão no radar dos consumidores caça-ofertas e não é para menos. As carnes foram um dos produtos que impulsionaram a inflação em outubro. Os itens de alimentação e bebidas ajudaram a puxar a alta também nos últimos doze meses. As carnes tiveram um aumento de 8,33% no período. O café [subiu] 29,16% e o azeite [subiu] mais de 32%. E os consumidores estão de olho na Black Friday nas prateleiras dos supermercados.”

Dizem por aí que amor não enche barriga, mas... e daí? O que interessa mesmo é que o amor venceu. Então, bora pro Manjapalooza Contra a Fome e a Pobreza, minha gente! A entrada do super show é “de graça”, mas se sentir fome, você leva o lanchinho, tá?





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.