A importância de incentivar esquerdistas a serem pais de pet Pessoas que não sabem cuidar de samambaias, mas querem doutrinar os filhos dos outros devem ser, no máximo, pais de pet (e olhe lá!) Melhor Não Ler|Do R7 19/11/2024 - 12h02 (Atualizado em 19/11/2024 - 12h02 )

"Calem a boca, pais! Rendam-se!"

Os mi-mi-militantes têm muito tempo livre para inventar uma nova baboseira a cada dia e as redes sociais estão aí para ajudá-los em sua empreitada rumo à imbecilização dos seres humanos.

Eis que nesta bela manhã, aquela rede social que resolveu exibir postagens de quem NÃO seguimos (porque não nos interessa o que essas pessoas regurgitam), nos obriga a ver o post de alguém que claramente está passando uma temporada em algum manicômio com uso liberado de celulares aos pacientes:

“Se sua filha de 3 anos lhe disser que é uma menina trans, você fica quieto, ouve-a e ajuda-a na transição. Todos concordamos com isso, certo?”

Analisemos a fala da paciente, quer dizer, da pessoa de cabelo colorido e franjinha no meio da testa: ela manda um homem adulto se calar e se render ao que uma criança de três anos de idade diz, que segundo ela, seria fazer “transição” de gênero.

‌



Mas, vem cá, “amigue”: se não existe gênero, significa que não existe menina ou menino, mas sim, o que vocês chamam de “menine” ou “meninx”. Então, explica pra gente qual é o sentido de fazer transição de “menine” ou “meninx” para... “menine” ou “meninx”? Seria esse o motivo da sua internação, “amigue”?

Outra curiosidade: e como eu fico, já que aos três anos queria ser o Goku do Dragon Ball, mas meus pais não me ajudaram na transição? Até hoje eles não me reconhecem como um Saiyajin! E como fica o meu melhor amigo que jurava ser o Super Homem, mas seus pais nunca permitiram que ele pulasse pela janela?

O “ploblema“ dessa gente ”inresponsável” que vive xingando os outros e achando lindo, é que elas não sabem nem cuidar de uma samambaia, mas querem ditar aos pais como criar seus próprios filhos. Para esse pessoal que destila ódio a quem não faz o que eles mandam, o melhor mesmo é que sejam, no máximo, pais de pet. De preferência gatos, que podem escapar num piscar de olhos (se bem que até tartarugas fugiriam facilmente). Por isso, aqui vai nosso total apoio para que vocês pratiquem o celibato e sejam apenas pais de pet. Por favor!

