"Apertou o orçamento? O juro tá alto? Pega o empréstimo do Lula", diz ministra No país da piada pronta, "solução" para aperto nas contas é fazer dívida com juros que estão longe de serem baixos Melhor Não Ler|Do R7 26/03/2025 - 14h42 (Atualizado em 26/03/2025 - 14h42 )

Ministra Gleise Hoffmann incentiva o endividamento na cara larga

O Empréstimo do Trabalhador, a nova modalidade de crédito consignado lançada na última sexta-feira (21), foi alardeada pelo governo como se fosse um “benefício” e com a promessa de juros baixos (que até agora não apareceram). E a ministra bonitona posta em suas redes sociais no domingo passado o seguinte escárnio: “Apertou o orçamento? O juro tá alto? Pega o empréstimo do Lula”.

Por associar o programa diretamente ao presidente (aquele dos tênis Zegna de R$ 10.500 que acha que a classe média brasileira ostenta muito), a bancada do partido Novo abriu representação alegando que a ministra violou a Constituição por “uso indevido da máquina pública em uma tentativa descarada de antecipar a propaganda eleitoral para 2026”. A bonita acabou apagando o post, mas é aquilo: pode até apagar, mas o print é eterno.

Sobre as inúmeras barbaridades que poderíamos destacar dessa campanha absurda que está endividando ainda mais o brasileiro, traremos apenas dois pontos:

1. As taxas de juros praticadas até agora variam de 2,99% a 4,99% ao mês, o que vai de 40% a 80% de juros ao ano. Veja: os caras conseguiram convencer a população de que o problema do Brasil é a Selic alta (atualmente 14,25% ao ano), porém, estão incentivando o trabalhador a pagar juros até cinco vezes maiores do que a Selic .

‌



2. O governo conta tanto com o analfabetismo financeiro do povão que teve a desfaçatez descomunal de associar o tal empréstimo ao nome do presidente como se fosse a salvação para todos os problemas de quem já está com a grana curta. Mas se a renda não está sendo suficiente hoje, como as pessoas viverão com um salário 35% menor durante todo o período que estarão pagando o empréstimo ?

Gente, se isso não merece um prêmio de “a lavagem cerebral do século”, o PT terá sido o mais injustiçado dos partidos!

