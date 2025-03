Bora taxar os bilionários, Brazucolândia! Taxar ricaços parece a solução perfeita para todos os problemas da Brazucolândia, pena que não é! Melhor Não Ler|Do R7 12/03/2025 - 18h58 (Atualizado em 12/03/2025 - 18h58 ) twitter

Entra governo, sai governo e o Estado brasileiro insiste em querer consertar suas janelas quebrando a vidraça dos outros. E ainda juram que vai dar certo, embora saibam que não vai...

Como pessoas mentem, mas a matemática não, recorramos a ela para desenhar como as coisas funcionam na vida real, fora do papel e longe do palanque. A Brazucolândia tem hoje 69 bilionários que, juntos, acumulam fortunas que chegam a R$ 1,3 trilhão. Porém, segundo o Projeto de Lei Orçamentaria Anual 2025, o governo deve gastar perto de R$ 6 trilhões apenas no ano de 2025.

Significa que, ainda que o Estado passasse a mão em toda essa dinheirama (esperamos não estar dando ideias), todo esse montante não seria suficiente para pagar míseros três meses de despesas do governo.

Agora, como bilionário pode ser tudo, menos burro, é óbvio que esses 69 cidadãos meteriam o pé no mundo e iriam viver bem longe deste país antes que isso viesse a acontecer. E, junto com eles, suas fortunas, suas empresas e seus empregos também iriam para outro lugar.

Quem acha um absurdo que R$ 1,3 trilhão estejam nas mãos de apenas 69 pessoas não deve ter percebido que, para a máquina pública brasileira, esse dinheiro não dá nem para o começo!

