Brasil minimalista: nada de geladeiras lotadas e nem guarda-roupas cheios

Quem estava esperando que o pobre lotasse os aeroportos de Norte a Sul do Brasil, que enchesse seus armários de roupas boas (porque brasileiro gosta de vestir bem) e que suas geladeiras ficassem repletas de picanha deu de reclamar por não estar vivendo de acordo com suas expectativas.

Porém, o que essas pessoas não entendem é que tudo o que não está acontecendo é para um bem maior. O Brasil está colocando em prática uma tendência mundial: o minimalismo.

Além disso, estamos passando por uma grande inovação econômica, onde inflação, impostos, alta do dólar e dos combustíveis não têm nada a ver com aumento de preços. Os verdadeiros responsáveis são os consumidores, que veem as coisas custando o olho da cara e, mesmo assim, vão lá e compram!

Está mais do que na hora do brasileiro entender que não deve comprar nada caro. Afinal, não se deve colaborar com o comerciante que decide, por sua livre e espontânea ambição, aumentar os preços de seus produtos e serviços. O Brasil foi o primeiro país do mundo a perceber que é só não comprar que o preço baixa. Estamos na vanguarda e isso é ótimo!

O próprio governo está implementando mudanças na cozinha do Palácio do Planalto e investiu mais de R$ 57 mil em cursos para treinar cozinheiros. Deve ser para eles aprenderem a substituir picanha por abóbora, café por “cafake”, azeite por óleo de soja e ovo por grilo. Todo mundo precisa fazer sua parte, não é mesmo?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.