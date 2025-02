Brasucolândia é o país da ressignificação de tudo e mais um pouco Sai o velho bom-senso e entram novos significados para que nada se torne novo e tudo se mantenha velho Melhor Não Ler|Do R7 21/01/2025 - 17h18 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h18 ) twitter

Ressignificando o conceito de fazer papel de palhaço...

O Estado da Brasucolândia realmente não é para amadores... Por aqui, as coisas estão cada vez mais doidas, mas o povo segue firme na arte de fingir que entendeu o que jamais entenderá (até porque, não há como entender o que não tem como ser entendido). Exemplos? Temos!

Proibir possibilidade de haver problema, permitindo certeza de haver problemas

Dizem que as redes sociais precisam ser reguladas para que as pessoas não corram o risco de serem enganadas por supostas fake news. Em contrapartida, é permitida a propaganda de “bets” que levaram – de fato e somente no ano passado – 1,8 milhões de pessoas à inadimplência depois de perderem bilhões de reais em apostas. A ressignificação diz que é muito melhor que as pessoas se viciem, tenham prejuízos e afundem a economia do que deixá-las decidir no que acreditam ou não. Isso sem falar que autor de projeto contra fake news foi pego contando... fake news!

Não há tecnologia que baste onde a má vontade impera

‌



Há anos ouvimos que não é possível bloquear o sinal de celulares nos presídios. Às vezes ouvimos até que não há celulares nos presídios (embora quase todo mundo já tenha recebido uma ligaçãozinha de lá!). Mas aí, vem um argentino passar férias nas praias da Brasucolândia e, querendo ficar na paz, sem ouvir pancadão e pagode, liga uma traquitana caseira que corta imediatamente o som das caixas da galera mal educada. Ressignificação: quando alguns não querem, nada acontece, ainda que pudesse facilmente acontecer se pelo menos um quisesse.

Aqui não se faz, mas aqui se paga

‌



Na Brasucolândia o governo gastará 50 milhões de reais do dinheiro dos impostos pagos pelos contribuintes para dizer aos contribuintes que não haverá cobrança de novo imposto num sistema gratuito de pagamentos e transferências. Ressignificação: em vez de não torrar dinheiro é melhor torrar dinheiro para dizer que nenhum dinheiro será torrado.

Não importa o que, importa quem

Para o lado que sempre está errado, agradecer uma plateia é nazismo, tomar um copo de leite é nazismo, usar flores é nazismo. Para o lado que sempre está certo, apoiar grupo terrorista que mata judeus é sinônimo de fazer o bem para a humanidade. Ressignificação: apesar de autoexplicativo, não há o que entender.

