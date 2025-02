Coisas que só acontecem com pobre raiz Se você passa por experiências similares às que destacaremos a seguir, considere-se um legítimo pobre raiz! Melhor Não Ler|Do R7 28/01/2025 - 18h31 (Atualizado em 29/01/2025 - 09h24 ) twitter

Não basta ser pobre, tem que ser pobre premium plus! Chris S./Pixabay

Se quando criança você dizia que ajudaria os pobres quando crescesse, mas hoje, aos 35 anos, você coloca água no shampoo, reaproveita camiseta velha como pano de chão e só joga uma esponja de louça no lixo depois que ela foi usada na pia, surrada no tanque e desintegrada no banheiro, parabéns! Você é um legítimo pobre raiz.

Se você não é mais capaz de identificar a cor do sabonete depois de ter juntado uma infinidade de restos de centenas de outros sabonetes ao longo dos anos, parabéns! Você é um legítimo pobre raiz.

Se você ajuda o garçom organizando e empilhando os pratos depois da refeição e só pede cafezinho se ficar claro que é por conta da casa, parabéns! Você é um legítimo pobre raiz.

Se você esbanja seu dinheiro para que as pessoas pensem que você é rico, sem saber que rico não esbanja dinheiro e não liga para o que os outros pensam, parabéns! Você é um legítimo pobre raiz.

Mas se o seu estômago diminui automaticamente em 50% assim que você chega em um rodízio, você não sente a menor atração por todas as iguarias disponíveis, dispensa as carnes porque está com o prato cheio de alface crespa e tomate e assim que sai do rodízio percebe que seu estômago dilatou em 200% e sente um arrependimento mortal por não ter comido tudo o que estava incluído no preço, você merece mais do que parabéns. Além de um legítimo pobre raiz, você acaba de conquistar a maior de todas as honrarias: o selo Pobre Premium Plus!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.