Foque no que não interessa e seus problemas desaparecerão! Estado brasileiro ensina a resolver questões complexas com soluções simples, imediatas e altamente eficazes (pelo menos para ele) Melhor Não Ler|Do R7 03/03/2025 - 15h13

Se o problema é calor é só tascar água nos foliões (e esquecer que mais de 1 milhão de residências não têm esgoto na cidade de São Paulo). E viva o Carnaval de rua, meu povo!

O Estado brasileiro é igual àquele camarada simpaticão do trabalho que conhece as piadas mais legais e sempre que abre a boca faz todo mundo esquecer os seus problemas.

Uma vez que todos estão felizes e descontraídos, ele volta para seu “posto de trabalho” onde finge desempenhar seu papel. É ali que, há décadas, ele passa seus dias praticando rigorosamente a lei do mínimo esforço, ou seja, fazendo nada mais do que o mínimo para que garantir que tudo continue exatamente como está.

E quando alguém se zanga ao vê-lo tão displicente, esbanjador e preguiçoso, ele reage imediatamente: conta uma nova piadinha, promete pagar uma cervejinha no botequim da esquina, distribui uns petiscos aqui e ali e sufoca as vozes dissonantes com um sonzão no último volume. Ele sabe que poucos resistem a um ziriguidum e um pancadão estilo lavagem cerebral.

Portanto, continue focando no que não interessa, pois é assim que se mantém a esperança de um povo que só espera e – mal percebe que – nunca alcança.

