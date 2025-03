Funcionário mordido pelo próprio cachorro em casa processa empresa por estar trabalhando em home office Em que país do mundo você acha que isso aconteceu? É claro que foi na Brazucolândia! Melhor Não Ler|Do R7 22/03/2025 - 12h53 (Atualizado em 22/03/2025 - 12h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nem os cachorros brasileiros têm um dia de paz

Imagine a seguinte situação: você tem um cachorro de estimação em sua própria casa. Você conhece o cachorro, o cachorro conhece você. Você sabe que cachorros têm dentes, que são irracionais e que, eventualmente, podem morder qualquer um que os irritar, acuar ou assustar.

Você também consegue um emprego em uma multinacional que, no Brasil, não chegam a somar 350 empresas. Essa corporação permite que você trabalhe no conforto do seu lar e não pergunta se você tem um cachorro, gato, galinha ou papagaio, afinal, a casa é sua.

Então, lá está você trabalhando no horário determinado e dentro da suas funções de analista operacional sênior e você mesmo permite que seu cachorro, aquele que mora na sua casa, fique ao seu lado enquanto você não faz mais nada do que a sua obrigação. Daí, você decide fazer um gesto brusco, assustando o seu próprio cachorro – aquele que a empresa nem sequer sabe que existe – e o seu cachorro instintivamente morde o seu joelho. O que você faria?

Talvez você chegaria à conclusão de que não deveria gesticular daquela forma, ou que seria melhor trabalhar sem o cachorro por perto. Mas não foi a essas conclusões que a cabeça de um funcionário da Vale chegou.

‌



Na cabeça do sujeito, a empresa deve indenizá-lo por danos morais e materiais. Na cabeça dele, isso caracteriza acidente de trabalho. Na cabeça dele, se a empresa não o tivesse mandado trabalhar em casa (coisa com a qual ele concordou), ele não teria sido mordido pelo próprio cachorro. Será que ficou claro que tudo isso saiu da cabeça de uma pessoa que tem um cargo de analista operacional sênior, mas que não teve cabeça para analisar como operacionalizar seu trabalho dentro de sua própria casa?

Essa é a praga que assola este país: a maldita cultura de querer levar vantagem em tudo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.