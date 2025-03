Governo da Brazucolândia deveria ser premiado mundialmente por suas ideias inovadoras Imagine emprestar para o trabalhador o dinheiro do próprio trabalhador e ainda cobrar juros! É genial ou não é? Melhor Não Ler|Do R7 20/03/2025 - 13h55 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h55 ) twitter

A Brazucolândia é referência mundial em "ideias geniais"

A Brazucolândia deveria receber menções honrosas e reconhecimento mundial não apenas por suas ideias incríveis, mas principalmente pela forma como convence as pessoas de que suas invenções são para o bem geral da população.

A mais recente medida tem tantas camadas de genialidade que vamos enumerá-las por parte:

1. Chamar de “benefício” um empréstimo com cobrança de juros e que encurtar a renda do trabalhador (que já é curta) em até 35%;

2. Conceder aos bancos e às instituições financeiras, gratuitamente, acesso a uma série de informações de mais de 40 milhões de trabalhadores CLT sem que eles achem que isso é ruim;

‌



3. Permitir que o trabalhador arraste esse empréstimo por 96 meses, o que são incríveis, absurdos e longos oito anos;

4. Usar o dinheiro do FGTS que já é do trabalhador para emprestar dinheiro ao próprio trabalhador. Em vez de permitir que esse dinheiro seja sacado pelo próprio dono, o governo prefere ficar com a grana (pagando um rendimento de ridículos 3% ao ano) e cobrar mais de 1% ao mês pelo empréstimo de um dinheiro que, de novo, já é do trabalhador;

‌



5. Fazer o trabalhador acreditar que essa é a oportunidade da sua vida para obter o dinheiro “fácil” a juros “bem baixinhos”.

Se há um negócio melhor do que esse, desconhecemos. Assim como também desconhecemos os limites da genialidade e da criatividade de nossos amados políticos. A CLT venceu!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.