Lula vai deixar desempregado quem já está desempregado

Motorista de app vai ser explorado por outros meios

Estamos falando do projeto de Lei que se apresenta como regulamentação para que os motoristas de aplicativo não sejam explorados pelas empresas, mas que, na prática, vai fazer os motoristas serem explorados por... outros meios. Vejamos:

Os motoristas terão obrigatoriamente que custear um sindicato. Até aí, tudo bem, pois quem iria organizar greves e manifestações? É só ignorar que esses “eventos” não resolvem nada e só servem para infernizar a vida da população.

Os motoristas terão obrigatoriamente que pagar INSS. Mas tudo bem também, afinal de contas, o Estado brasileiro chama esse pagamento de “contribuição”. É só ignorar o fato de que contribuição é quando se faz algo por vontade própria.

Os motoristas serão obrigados a trabalhar, no máximo, 8 horas por dia. Mas tudo mais do que bem, afinal, o governo continua declarando que eles são “autônomos”. É só ignorar o significado da palavra e o fato de que temos um governo que se preocupa mais em proibir as pessoas de trabalhar do que incentivar quem lhes dá trabalho.

Os motoristas realmente trabalharão menos, pois o número de passageiros irá diminuir com o aumento das corridas que todas essas medidas trarão. Mas e daí? É só ignorar que esse modelo de negócio não se sustenta se não for nesse modelo de negócio.

Para fechar, vamos ver “como tudo isso é bom”? Sabe aquele pessoal do marketing dessas empresas que tomaram essa bordoada do governo? Isso mesmo, aquele povo que só faz campanha lacradora falando sobre pronome, cor de pele, fazendo guerrinha de gênero e tal... Pois é, de um jeito ou de outro, eles ajudaram a financiar esse tipo de política que, por fim, vai acabar com o ganha-pão deles. Mais gente indo pro olho da rua daqui a pouquinho.