Melhor saída para o Brasil é o aeroporto, mas governo quer aumento da taxa de emissão do passaporte Se corrigida pela inflação, a taxa de R$ 257,25 cobrada desde 2015 pode passar dos R$ 430 Melhor Não Ler|Do R7 03/04/2025 - 09h51

Corra porque a taxa de emissão do passaporte pode subir pelos ares Foto: Arquivo/Agência Brasil

Até ontem o governo da Brazucolândia estava esperneando porque Laranjão Trump anunciou taxar o país. Lules engrossou a fala, Taxxad disse que esperava ser “poupado” e até o vice da Janja apareceu para falar que isso era um absurdo.

Mas enquanto o Laranjão mandou a taxa mínima de 10% para o lado de cá, o governo engrossa para o lado da população, não poupa ninguém d taxas, impostos e “contribuições” e nem acha um absurdo que todo santo dia seja criada mais uma forma de tirar dinheiro do povo (ou de endividar ainda mais o povo).

Portanto, se você acha que a melhor saída para os brazucas é o aeroporto, corra porque a taxa do passaporte – que desde 2015 estava quietinha em R$ 257,25 – pode aumentar em quase 70%, se aplicado o índice da inflação. Mas nada impede que, além do IPCA, eles coloquem uma “gordurinha” a mais nessa picanha. Picanha deles, no caso.

